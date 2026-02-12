Мстислав Чернов здобув Премію імені Пола Селвіна 2026 року від Гільдії сценаристів Америки

Мстислав Чернов. Фото: "Детектор медіа"

Оскароносний режисер Мстислав Чернов став лавреатом Премії імені Пола Селвіна 2026 року від Гільдії сценаристів Америки. Напередодні його відзначили в категорії “Найкращий сценарій у документальному фільмі” за стрічку “2000 метрів до Андріївки”.

Про це повідомили в соцмережах гільдії.

Премією імені Пола Селвіна відзначають члена гільдії, чий сценарій “найкраще втілює дух конституційних і громадянських прав та свобод, необхідних для виживання вільних авторів у всьому світі”.

“Мене в основному вважають режисером документальних фільмів, але в душі я письменник. Тому для мене визнання моєї творчості з боку Гільдії сценаристів Америки є надзвичайно цінним, адже саме з цього все і почалося. Гадаю, рано чи пізно я опинюся десь у маленькій хатинці й буду тільки писати, писати, писати, бо для мене це найцінніше мистецтво”, — прокоментував Чернов.

Напередодні український режисер став лауреатом Премії Гільдії режисерів Америки (DGA) за документальну стрічку “2000 метрів до Андріївки”. Чернова відзначили у категорії “Видатне режисерське досягнення в документальному кіно”. Наприкінці січня його стрічку — “2000 метрів до Андріївки” — також номінували на Премію Гільдії сценаристів Америки у категорії “Найкращий сценарій у документальному фільмі”.

Більше про “2000 метрів до Андріївки” Мстислава Чернова

Фільм “2000 метрів до Андріївки” розповідає історію звільнення села Андріївка поблизу Бахмута у вересні 2023 року. Робота над стрічкою тривала майже півтора року.

Мстислав Чернов задокументував події разом із фотографом і оператором Associated Press Алексом Бабенком. Продюсерки фільму — Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат. Монтажем також займалася Мізнер.

Музику до стрічки написав дворазовий володар премії “Ґреммі”, композитор і музичний продюсер Сем Слейтер, відомий своєю музикою для серіалу “Чорнобиль” та фільму “Джокер”.

Як і попередня стрічка режисера, “2000 метрів до Андріївки” є частиною співпраці між Frontline та Associated Press, яка досліджує російську війну проти України.

У червні 2025-го нова стрічка Чернова “2000 метрів до Андріївки” перемогла на міжнародному фестивалі документального кіно DocAviv.

Також взимку Мстислав Чернов здобув нагороду за найкращу режисуру документального кіно на американському кінофестивалі Sundance-2025.

Крім того, фільму вдалося подолати два етапи відбору на премію “Оскар” — 16 грудня документальне кіно Чернова потрапило до довгого та короткого списків. Однак стрічка не увійшла до фінальної п’ятірки у категорії “Найкращий документальний повнометражний фільм”.

Однак наприкінці січня фільм “2000 метрів до Андріївки” потрапив до короткого списку премії BAFTA.

Раніше ми розповідали, про “2000 метрів до Андріївки” Мстислава Чернова та його бачення місії документалістів сьогодні.