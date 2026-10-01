ПАРЄ визнали "вибори" до Держдуми Росії нелегітимними, — Євгенія Кравчук

Держдума РФ. Ілюстративне фото: з окупаційних джерел

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Парламентська асамблея Ради Європи під час засідання 30 вересня визнала новий склад Державної думи РФ нелегітимним. За рішення висловилися 59 парламентарів, жодного голосу “проти” не було.

Про це повідомила народна депутатка України та членкиня української делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук.

За її словами, асамблея чітко констатує, що так звані “вибори” до Державної думи 18-20 вересня не відповідали “фундаментальним умовам вільних і справедливих виборів” та не можуть вважатися “справжнім волевиявленням громадян”. Так, її не можна визнавати демократично обраною чи представницьким органом.

Разом із цим, зазначає Кравчук, в тексті резолюції містяться три правки про закріплення принципів міжнародного гуманітарного права щодо окупації. Вони визнають, що окупація є тимчасовою, не передає суверенітету Росії та не змінює правовий статус ТОТ.

Крім цього, у тексті йдеться про засудження примусу українців до російських “виборів” з наголосом на те, що тиск унеможливлює вільне волевиявлення. Документ також закликає негайно запровадити санкції проти представників ЦВК РФ, які причетні до керівництва та організації “виборів” на тимчасово окупованих територіях.

Також у ПАРЄ закликали утримуватися від взаємодії з новою Держдумою РФ та продовжувати політичну та дипломатичну ізоляцію влади країни-агресорки, не допускаючи її до участі у міжнародних форматах. Резолюція також виступає з вимогою обмежити видачу туристичних віз громадянам РФ та посилити політичну, фінансову та практичну підтримку України, використовуючи заморожені активи загарбників.

Що відомо про “вибори” до Держдуми РФ в окупації

З 28 серпня до 17 вересня 2026 року на окупованих територіях України, у тому числі т.з. “ДНР”, оголосили про проведення т.з. “дострокового голосування” на виборах, на яких обирали т.з. “депутатів” Державної Думи РФ.

У червні 2026-го ми вже розповідали про кандидатів у Держдуму РФ від т.з. “ДНР” за списками “Єдиної Росії”. Але тоді йшлося лише про претендентів до праймеріз — внутрішньопартійних виборів, на яких визначають, хто все ж представлятиме партію. Згодом стало відомо, хто з окупованої частини Донеччини прагне стати депутатом на незаконних виборах.

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17 вересня Верховна Рада ухвалила документ, у якому закликає парламенти та уряди іноземних держав, міжнародні організації та парламентські асамблеї засудити наміри Росії провести псевдовибори до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, понад 1,2 мільйона людей на тимчасово окупованій частині Донецької області нібито проголосували на псевдовиборах до Держдуми за партію “Єдина Росія”. Загарбники кажуть про загальну “явку” в більш як 82%.