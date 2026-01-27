Понад 11,5 тисяч російських паспортів видали жителям трьох громад на ТОТ Донеччини: найбільше — нібито у Покровську

Окупанти видають російські паспорти. Ілюстративне фото: з джерел загарбників

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Ставленики Кремля у так званій “ДНР” заявили, що видали близько 11,5 тисяч російських паспортів жителям трьох “звільнених” у 2025-му громад. Мова йде про окуповані Курахівську та Великоновосілківську громади, а також Покровськ — битва за місто досі триває.

Про це пише ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін.

Він заявив, що жителі трьох “звільнених” громад отримали загалом 11,5 тисяч російських паспортів. Найбільше — 4 906 — начебто у Покровську, за який триває битва, і навколишніх селах. Окупанти продовжують стверджувати, що місто під їхнім контролем з грудня 2025-го.

Читати також: Росіяни показали мешканку Покровська, яка повернулася з дитиною у зруйноване місто: що про неї відомо

Ще 3 480 російських документів начебто отримали люди у Курахівській громаді. Адміністративний центр громади український уряд визнав окупованим з 25 липня минулого року.

Читати також: Росіяни заявили, що налагодили централізовану подачу води в Кураховому: чому це може бути неправдою

Останні — 3119 паспортів країни-агресорки — видали, як стверджує Пушилін, жителям Великоновосілківської громади. Зазначимо, що Велику Новосілку визнають тимчасово окупованою від 26 червня 2025-го.

Читати також: Росіяни показали нібито місцевих жителів, які співпрацювали з ними під час окупації Великої Новосілки: що вони розповіли

Нагадаємо, з 20 січня в Росії запрацюють нові вимоги щодо перетину кордону для дітей до 14 років — їх поширили й на ТОТ України. Аби виїхати з окупації, неповнолітні мають отримати закордонний паспорт РФ.