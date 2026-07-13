Росіяни стягнули свої сили у Покровську, аби штурмувати в напрямку Гришиного, — DeepState

Покровський напрямок на мапі. Фото: DeepState

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Гришине залишається пріоритетним відтинком для штурмів військ країни-агресорки — там українські захисники мають декілька позицій у північній частині. Разом з тим окупанти стягнули сили до Покровська, звідки й намагаються наступати в напрямку села. Силам оборони вдається знаходити та знищувати піхоту загарбників.

Про це пишуть аналітики проєкту DeepState.

За їхніми даними, російські війська намагаються витіснити Сили оборони із декількох позицій у північній частині Гришиного — нині цей відтинок залишається пріоритетним для окупантів. Одночасно їм вдається накопичитися у Васильківці та Новоолександрівці, однак такі випадки фіксують поодиноко. Українські захисники виявляють та знищують піхоту загарбників, зазначили аналітики.

“Окупант намагається рухатися по лінії населених пунктів в глибину української оборони в напрямку Юр’ївки, використовуючи будь-яку можливість відсутності щільної оборони через недостатню кількість людей. Паралельно сусіднє угруповання військ росіян проводить активні штурмові дії в агломерацію населених пунктів на південь від Добропілля”, — стверджують у DeepState.

Там уточнили, що війська країни-агресорки затягнули “багато” своїх сил у Покровськ — саме ці ресурси вони направляють на безперебійні штурми в напрямку Гришиного.

Більше про ситуацію на Покровському напрямку

Окупаційні війська на Покровському напрямку стали дедалі частіше штурмувати позиції українських захисників малопідготовленими військовими. Більшість із них — найманці або колишні засуджені, розповідала речниця 152 окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри Катерина Мирончук.

За її словами, бої тривають у районах сіл Котлине та Удачне, але росіяни прагнуть дійти до Сергіївки — тобто до межі Дніпропетровської області — і створити тут плацдарм для накопичення сил.

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Окрім цього, російська армія практично перестала застосовувати бронемашини в зоні відповідальності бригади “Рубіж” на Покровському напрямку, натомість нарощує атаки дронами, авіаудари та штурми малими групами. Через це українським військовим доводиться щодня знищувати сотні ворожих безпілотників і посилювати аеророзвідку.

Також окупанти поступово збільшують так звану “кілзону” на відтинку — територію, де можуть уражати цілі за допомогою дронів. Водночас російська піхота майже щодня намагається просуватися до українських позицій.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 38 штурмових дій агресора в районах Родинського, Гришиного, Василівки, Котлиного, Удачного, Молодецького та Філії, а також у бік Дорожнього, Сергіївки, Нового Шахового, Мирного та Новопавлівки.