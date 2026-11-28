Зруйнований внаслідок російського удару Свято-Георгіївський скит Святогірської лаври. Ілюстративне фото: проєкт “Храми під вогнем”

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В окупованому Донецьку показали фільм про відновлення храмів на захоплених територіях. Руйнування церков у ньому приписують ЗСУ, хоча українські дослідники фіксують сотні релігійних споруд, пошкоджених чи знищених російською армією.

Про премʼєру повідомили в російському державному агентстві “РИА Новости”, яке зняло фільм.

За даними агентства, знімальна група побувала у Свято-Миколаївському монастирі біля Вугледару, храмі Олександра Невського в Дебальцевому, а також у двох соборах Маріуполя. Героями стрічки стали священники, монахи та парафіяни.

В агенстві стверджують, що за роки бойових дій на Донбасі зруйнували понад 200 православних храмів, а відновити вдалося вже більш ніж 60.

На премʼєру фільму “Тут лунає молитва” в окупованому Донецьку прийшли очільник окупаційної адміністрації так званої “ДНР” Денис Пушилін, митрополит Донецький і Маріупольський Володимир та заступник гендиректора російської державної медіагрупи “Россия сегодня” Дмитрій Горностаєв. Останній звернувся до молоді, яка була присутня на показі.

“Вам відбудовувати Донбас. І, звісно ж, це неможливо без віри”, — заявив Горностаєв.

Постер російського пропагандистського фільму “Тут лунає молитва”. Фото: з окупаційних джерел

Російські обстріли пошкодили сотні релігійних споруд в Україні

Утім, українські дослідники фіксують руйнування храмів саме внаслідок російських атак. За інформацією Майстерні академічного релігієзнавства, з 24 лютого 2022 року до лютого 2026-го російські війська зруйнували або пошкодили щонайменше 742 релігійні споруди по всій Україні. Понад половина з них — 395 — це храми та інші споруди Української православної церкви (Московського патріархату).

Щонайменше один із храмів, які показали у фільмі — собор Архистратига Михаїла в Маріуполі — входить до переліку культурних памʼяток Донеччини, зруйнованих росіянами.

Загалом під час облоги 2022 року в Маріуполі росіяни зруйнували щонайменше 24 храми. Нині окупаційна влада регулярно звітує про “відродження” міста, яке зазнало масштабних руйнувань під час російського наступу.

Деякі вцілілі храми загарбники забирають собі. Так, у Маріуполі вони опломбували храм Святителя Петра Могили Православної церкви України. Представники Російської православної церкви дали два місяці, щоб будівлю або перебудували відповідно до канонів РПЦ, або знесли.

Не рятує храми й підпорядкування Московському патріархату. У 2022 році російські війська прицільними обстрілами повністю зруйнували Георгіївський скит Святогірської лаври. А під час авіаудару по Святогірʼю згорів деревʼяний Всіхсвятський скит — найбільша деревʼяна церква України.

Обстріли релігійних споруд на Донеччині тривають і зараз. Наприкінці травня 2026 року російський дрон скинув запалювальний боєприпас на церкву в Закітному. Внаслідок атаки будівля частково згоріла.

Нагадаємо, 25 жовтня російські удари пошкодили два православні храми в Краматорській громаді: Покровський храм у Краматорську та Миколаївський у Шабельківці.

Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.