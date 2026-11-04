 Уряд спрямував 26,5 млн грн допомоги на закупівлю будинків у сільській місцевості для ВПО
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Уряд спрямував 26,5 млн грн допомоги на закупівлю будинків у сільській місцевості для ВПО

Богдан Комаровський
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Вісім областей отримали державну підтримку у 26,5 мільйона гривень, за які мають придбати будинки для вимушених переселенців у сільській місцевості. Таку нерухомість мають закупити в 19 територіальних громадах країни. Про яку кількість будинків йдеться — читайте далі.

Про це повідомили на Урядовому порталі.

Там розповіли, що вісім регіонів звернулися до урядовців з прохання надати державну субвенцію на закупівлю домівок у сільській місцевості для переселенців. У межах першого траншу на ініціативу передбачили 26,5 мільйонів гривень — цим коштів має вистачити на 53 будинки в 19 громадах країни. Зокрема, йдеться про нерухомість в:

  • Волинській області: Вишнівська територіальна громада;
  • Дніпропетровській області: Петриківська та Широківська  територіальні громади;
  • Київській області: Ташанська, Кожанська, Згурівська, Таращанська, Медвинська, Узинська, Іванківська, Томашівська, Кагарлицька та Студениківська територіальні громади;
  • Кіровоградській області: Світловодська територіальна громада;
  • Миколаївській області: Арбузинська, Казанківська та Веселинівська територіальні громади;
  • Харківській області: Близнюківська територіальна громада;
  • Чернівецькій області: Веренчанська територіальна громада.

Як запевняють в Мінсоцполітики, на етапі придбання будинків забезпечують необхідний юридичний супровід. Також спільно з міжнародними та гуманітарними  партнерами там вже подбали про закупівлю меблів і побутової техніки для облаштування майбутніх осель.

“Ми забезпечуємо координацію зусиль громад, Рад ВПО, громадських і благодійних організацій та міжнародних партнерів задля пошуку й облаштування будинків для родин ВПО, щоб люди якнайшвидше змогли заселитися, облаштувати свій побут та інтегруватися в громадах”, — кажуть в міністерстві.

Що відомо про проєкт “Будиночок в селі”

“Будиночок у селі” — це неофіційна назва експериментального проєкту, який уряд запустив у червні 2026 року. Ідея доволі проста: громада знаходить у сільській місцевості будинок, викуповує його та передає переселенцям у безоплатне користування. У власність родини нерухомість не переходить — вона залишається громаді та поповнює фонд тимчасового житла. Серед вимог відбору:

  • наявна довідка про взяття на облік ВПО;
  • відсутність житла у населеному пункті, який не входить до переліку ТОТ або територій бойових дій;
  • мати домівку, яка непридатна для проживання — відомості про це мають бути в Державному реєстрі майна;
  • не отримувати компенсацію за знищену домівку;
  • протягом шести місяців перед зверненням не купувати земельну ділянку дорожче за 100 тисяч гривень;
  • за цей самий період не купувати автомобіль, якому менш як пʼять років.
Першочергове право на житло у сільській місцевості надаватимуть:
  • багатодітним сім’ям;
  • людям з інвалідністю та членам їх домогосподарств, а також сім’ї, у складі яких є дитина з інвалідністю;
  • дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування;
  • людям старше 23 років, які до досягнення 18-річчя мали статус дитини-сироти або позбавленої батьківського піклування;
  • люди літнього віку.

На придбання одного будинку з державного бюджету передбачили до 500 тисяч гривень. У цю суму входять також податки, збори та платежі, повʼязані з оформленням нерухомості. Якщо будинок коштує дорожче, різницю дозволяють покрити з місцевого бюджету або інших джерел на умовах співфінансування.

Раніше попередні списки щодо потреби в такому житлі формували також серед жителів:

Нагадаємо, ми вже розповідали чому нова житлова програма для переселенців досі не запрацювала.

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