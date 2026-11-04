Уряд спрямував 26,5 млн грн допомоги на закупівлю будинків у сільській місцевості для ВПО

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Вісім областей отримали державну підтримку у 26,5 мільйона гривень, за які мають придбати будинки для вимушених переселенців у сільській місцевості. Таку нерухомість мають закупити в 19 територіальних громадах країни. Про яку кількість будинків йдеться — читайте далі.
Про це повідомили на Урядовому порталі.
Там розповіли, що вісім регіонів звернулися до урядовців з прохання надати державну субвенцію на закупівлю домівок у сільській місцевості для переселенців. У межах першого траншу на ініціативу передбачили 26,5 мільйонів гривень — цим коштів має вистачити на 53 будинки в 19 громадах країни. Зокрема, йдеться про нерухомість в:
Як запевняють в Мінсоцполітики, на етапі придбання будинків забезпечують необхідний юридичний супровід. Також спільно з міжнародними та гуманітарними партнерами там вже подбали про закупівлю меблів і побутової техніки для облаштування майбутніх осель.
“Ми забезпечуємо координацію зусиль громад, Рад ВПО, громадських і благодійних організацій та міжнародних партнерів задля пошуку й облаштування будинків для родин ВПО, щоб люди якнайшвидше змогли заселитися, облаштувати свій побут та інтегруватися в громадах”, — кажуть в міністерстві.
“Будиночок у селі” — це неофіційна назва експериментального проєкту, який уряд запустив у червні 2026 року. Ідея доволі проста: громада знаходить у сільській місцевості будинок, викуповує його та передає переселенцям у безоплатне користування. У власність родини нерухомість не переходить — вона залишається громаді та поповнює фонд тимчасового житла. Серед вимог відбору:
На придбання одного будинку з державного бюджету передбачили до 500 тисяч гривень. У цю суму входять також податки, збори та платежі, повʼязані з оформленням нерухомості. Якщо будинок коштує дорожче, різницю дозволяють покрити з місцевого бюджету або інших джерел на умовах співфінансування.
Раніше попередні списки щодо потреби в такому житлі формували також серед жителів:
Нагадаємо, ми вже розповідали чому нова житлова програма для переселенців досі не запрацювала.