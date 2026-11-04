Уряд спрямував 26,5 млн грн допомоги на закупівлю будинків у сільській місцевості для ВПО

Будинок в сільській місцевості. Ілюстративне фото: Shutterstock

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Вісім областей отримали державну підтримку у 26,5 мільйона гривень, за які мають придбати будинки для вимушених переселенців у сільській місцевості. Таку нерухомість мають закупити в 19 територіальних громадах країни. Про яку кількість будинків йдеться — читайте далі.

Про це повідомили на Урядовому порталі.

Там розповіли, що вісім регіонів звернулися до урядовців з прохання надати державну субвенцію на закупівлю домівок у сільській місцевості для переселенців. У межах першого траншу на ініціативу передбачили 26,5 мільйонів гривень — цим коштів має вистачити на 53 будинки в 19 громадах країни. Зокрема, йдеться про нерухомість в:

Волинській області: Вишнівська територіальна громада;

Вишнівська територіальна громада; Дніпропетровській області: Петриківська та Широківська територіальні громади;

Петриківська та Широківська територіальні громади; Київській області: Ташанська, Кожанська, Згурівська, Таращанська, Медвинська, Узинська, Іванківська, Томашівська, Кагарлицька та Студениківська територіальні громади;

Ташанська, Кожанська, Згурівська, Таращанська, Медвинська, Узинська, Іванківська, Томашівська, Кагарлицька та Студениківська територіальні громади; Кіровоградській області: Світловодська територіальна громада;

Світловодська територіальна громада; Миколаївській області: Арбузинська, Казанківська та Веселинівська територіальні громади;

Арбузинська, Казанківська та Веселинівська територіальні громади; Харківській області: Близнюківська територіальна громада;

Близнюківська територіальна громада; Чернівецькій області: Веренчанська територіальна громада.

Як запевняють в Мінсоцполітики, на етапі придбання будинків забезпечують необхідний юридичний супровід. Також спільно з міжнародними та гуманітарними партнерами там вже подбали про закупівлю меблів і побутової техніки для облаштування майбутніх осель.

“Ми забезпечуємо координацію зусиль громад, Рад ВПО, громадських і благодійних організацій та міжнародних партнерів задля пошуку й облаштування будинків для родин ВПО, щоб люди якнайшвидше змогли заселитися, облаштувати свій побут та інтегруватися в громадах”, — кажуть в міністерстві.

Що відомо про проєкт “Будиночок в селі”

“Будиночок у селі” — це неофіційна назва експериментального проєкту, який уряд запустив у червні 2026 року. Ідея доволі проста: громада знаходить у сільській місцевості будинок, викуповує його та передає переселенцям у безоплатне користування. У власність родини нерухомість не переходить — вона залишається громаді та поповнює фонд тимчасового житла. Серед вимог відбору: