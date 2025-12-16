Восьмий ставок у Бахмуті у 2023 році (ліворуч) та у 2024 році (праворуч). Колаж Вільного Радіо на основі мап Maxar Technologies та Google

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Обміліле дно Восьмого ставка у Бахмуті вкрилося рослинністю. Водойма поступово заростала протягом 2023–2025 років. Зараз зелень тут сягає такої висоти, що на супутникових знімках помітна тінь від дерев і кущів. Журналісти Вільного Радіо дослідили, як змінювався вигляд пересохлого ставка на західних околицях Бахмута.

Про зміни в ландшафті Восьмого ставка журналісти дізналися із супутникових знімків компанії Airbus, доступних на мапах Google.

Як змінювався вигляд Восьмого ставка у Бахмуті за час окупації

Вперше про те, що у Восьмий ставок зник, журналісти Вільного Радіо розповідали у травні 2023 року. Тоді стало видно, що водне дзеркало спорожніло.

Восьмий ставок у Бахмуті у травні 2023 року. Фото: Maxar Technologies

На супутниковому знімку видно дамбу — це північний берег ставка. Її зруйнували під час бойових дій, що й спричинило зневоднення. Ставок поступово витікав у бік природного річища однієї з місцевих річок, тобто у напрямку Північного ставка.

У другій половині 2023 року з’явилися якісні знімки міста від сервісу ESRI World Imagery for ArcGIS. На них вдалося зафіксувати зміни — східна частина дна колишнього ставка почала зеленіти. Ймовірно, там проросли дрібні рослини на місці зруйнованої дамби.

Восьмий ставок у Бахмуті у другій половині 2023 року. Фото: ESRI World Imagery for ArcGIS

Наступні якісні супутникові знімки відзняли лише через рік — у жовтні 2024 року. Однак на мапах Google їх оприлюднили лише у грудні 2025 року.

Саме на цих кадрах стало очевидно, що східна частина пересохлого Восьмого ставка не просто вкрилася зеленим килимом, а й почала перетворюватися на ліс. Супутникові знімки показують, що рослини вже відкидають тінь. Оцінити висоту цієї рослинності неможливо, однак ситуація на Восьмому ставку може нагадувати долю Каховського водосховища, на місці якого виріс вербовий ліс, вищій за людський зріст.

Восьмий ставок у Бахмуті у жовтні 2024 року. Фото: Google maps

Журналісти Вільного Радіо знайшли ще свіжіші супутникові зйомки Восьмого ставка — від серпня 2025 року. Їхня якість значно поступається попереднім кадрам, однак контрастні кольори свідчать про те, що влітку зеленню заросло все дно Восьмого та сусіднього Північного ставків.

Восьмий ставок у Бахмуті у серпні 2025 року. Фото: Copernicus browser

Як у Бахмуті з’явився Восьмий ставок

Ставок розташовувався на західній околиці міста, у низині між чотирма населеними пунктами — Іванівським із півдня, Часовим Яром із заходу, Хромовим із півночі та Бахмутом зі сходу.

Водоймище створили штучно за допомогою греблі на річці Великі Ступки. Вона витікає з урочища Ступочки, прямує на північ через Хромове до мікрорайону Ступки на півночі Бахмута та впадає в річку Бахмутку.

Ще одна гребля на цій річці в районі північно-західної частини Бахмута утворила Північний ставок. Його створювали для наповнення водою тепловозів, а Восьмий — для аграрно-тваринницьких потреб: зрошення полів і напування худоби.

Восьмий ставок у Бахмуті з висоти пташиного польоту у 2021 році. Фото: Вільне Радіо

Раніше журналісти Вільного Радіо відібрали найважливіші кадри з упізнаваними пам’ятками та житловими будинками західного району Бахмута. Так, уперше за час окупації міста стало можливо побачити район залізничного вокзалу та окремі вулиці західного району.

В іншій добірці можна побачити район “Алеї троянд”: дитячий табір “Вогник”, кафе-готель “Омега” та профілакторій.

Також ми показували, який вигляд має меморіальний комплекс “Пагорб Слави”, Всіхсвятський храм та пам’ятник Кіндрату Булавіну в Бахмуті.

Крім того, наші журналісти виявили, що пам’ятник козаку-солевару на “Алеї троянд” у західному районі Бахмута зник.

Також ви можете подивитися, який вигляд має Маріупольське кладовище на півдні міста.