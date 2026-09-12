Наслідки обстрілів 11 вересня 2026 на Донеччині: зведення від поліції, ЗСУ та місцевих адміністрацій

Наслідки ударів по Донеччині 11 вересня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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На Донеччині минула ще одна доба під російськими обстрілами. Окупанти 29 разів атакували населені пункти області. Найбільше ударів припало на Краматорськ, де загинули двоє людей. Загалом російських ударів не пережили четверо цивільних, ще п’ятеро дістали поранень. Далі розповідаємо про наслідки атак.

Під обстрілами окупантів опинилися 63 цивільні об’єкти, більшість — житлові будинки

11 вересня 2026 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Краматорськ, Слов’янськ, селища Черкаське, Ясногірка та села Золоті Пруди, Левадне, Привілля й Селезнівка.

По Краматорську росіяни завдали 10 ударів бомбами “КАБ-250”, РСЗВ “Торнадо-С” і дронами. Загинули двоє цивільних людей, пошкоджені чотири багатоквартирні та 22 приватні будинки, заклад освіти, СТО, поштомат, стоянка і три цивільні автомобілі.

Слов’янськ зазнав п’яти атак, зокрема трьох бомбами “КАБ-250”. Загинула одна людина, ще троє дістали травм. Пошкоджені п’ять багатоквартирних і 10 приватних будинків, заклад освіти та об’єкт інфраструктури.

У Ясногірці безпілотник “Ланцет” влучив в автомобіль швидкої допомоги. Загинув медичний працівник , ще двоє дістали поранень.

У Золотих Прудах пошкоджені три приватні будинки та три автомобілі, у Черкаському й Левадному — об’єкти інфраструктури, у Селезнівці — приватний будинок.

За уточненою інформацією начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, під обстріли потрапили ще п’ять населених пунктів регіону. Ймовірно, ці атаки відбулися вже 12 вересня, оскільки очільник ОВА публікує інформацію про наслідки російських ударів станом на ранок.

Зокрема, у Новодонецькому пошкоджені 23 багатоповерхівки, два приватні будинки, три крамниці, аптека та адмінбудівля.

У Білозерському Покровського району російський обстріл зруйнував дві багатоповерхівки. Ще три приватні будинки зазнали пошкоджень.

Сім приватних будинків пошкоджені у Райгородку.

В Андріївці два приватні будинки зруйновані, ще сім пошкоджені.

В Очеретиному постраждала адмінбудівля.

Загалом за добу російські війська щонайменше 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З прифронтових територій вдалось евакуювати 968 людей, серед них 48 дітей, повідомив Вадим Філашкін.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 11 вересня 2026 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо

Наслідки російського удару по Донеччині 11 вересня 2026. Фото: поліція Донеччини

Окупанти найактивніше наступали на Покровському та Костянтинівському напрямках

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 237 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:

на Лиманському напрямку росіяни сім разів намагалися просунутися у бік Новоєгорівки, Новоселівки, Дробишевого, Лимана та Діброви;

на Слов’янському напрямку окупанти двічі штурмували у районі Озерного;

на Краматорському напрямку російські війська провели одну наступальну дію у бік Васютинського;

на Костянтинівському напрямку зафіксували 22 атаки. Росіяни штурмували у районі Костянтинівки та у бік Осинового, Дружківки, Іллінівки, Миколайпілля, Вільного, Степів і Павлівки;

на Покровському напрямку росіяни здійснили 29 атак. Вони намагалися просунутися у бік Білицького, Дорожнього, Чернігівки, Світлого, Святогорівки, Гришиного, Матяшевого, Васильківки, Сергіївки, Удачного та Новопавлівки;

на Олександрівському напрямку російські війська штурмових дій не проводили.

Наслідки російського удару по Донеччині 11 вересня 2026. Фото: поліція Донеччини

Раніше ми розповідали, що з 14 вересня у Слов’янському, Краматорському та Олександрівському відділах Державної міграційної служби призупиняють прийом громадян. Також тимчасово прининяють роботу ДРАЦС у Слов’янську та Краматорську.