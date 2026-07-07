Павло Кириленко на посаді голови Антимонопольного комітету. Фото: Антимонопольний комітет України (АМКУ)

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Понад півтора року у справі ексочільника Донецької обласної військової адміністрації й чинного голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка тривають судові засідання. Попри клопотання прокурорів, він досі лишається на посаді, а його зарплата поступово росте. Які доходи задекларував Кириленко за результатами минулого року, розповідаємо далі.

Про заробітну плату Павла Кириленка журналісти Вільного Радіо дізналися з його звітності в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Згідно з документами, минулого року за роботу на посаді голови Антимонопольного комітету Павлу Кириленку нарахували 2 281 067 гривень. Після сплати податків він заробив 1 756 422 гривень, тобто у середньому щомісяця посадовець міг отримувати 125 459 гривень і додатково раз на рік мати матеріальну допомогу на оздоровлення й розвʼязання соціально-побутових питань у розмірі середньої зарплати.

Зауважимо, що порівняно з 2024 роком дохід Кириленка на посаді зріс. У перший рік після відкриття проваджень за роботу в Антимонопольному комітеті “на руки” чоловік отримав 1 694 257 гривень, хоча тоді ставка податків була на 3,5% меншою.

Що відомо про справу голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка

У серпні 2024 року Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили Павлу Кириленку підозру в незаконному збагаченні та порушенні правил декларування майна. За версією слідства, він реєстрував нерухомість та елітні автівки на рідних своєї дружини, щоб приховати незаконно отримані активи.

Офіційне розслідування проти посадовця почали після матеріалу проєкту “Схеми” від “Радіо Свобода”, який вийшов у березні 2024-го.

На засіданні 15 серпня 2024 року прокурори просили суд відправити Кириленка під варту з можливістю застави у 120 мільйонів гривень. Утім, заставу визначили меншою — 30 мільйонів гривень. Тоді прокурорка у справі подала апеляцію, аби посадовця лишили під вартою. Але оскільки за нього вже внесли заставу (це зробила компанія з Краматорська, яка бере участь у державних закупівлях і аукціонах, дотримання конкурентного законодавства під час яких контролює саме Антимонопольний комітет), Вищий антикорупційний суд не задовольнив це прохання.

У грудні 2024-го досудове розслідування щодо Кириленка завершили. У результаті йому висунули підозру в незаконному збагаченні вже не на 56,2 мільйона гривень, а 72 мільйони. Після цього посадовцю помʼякшили запобіжний захід: із нього зняли електронний браслет і дозволили йому пересуватися Україною, аби він міг виконувати службові обовʼязки.

Вже у червні 2025 року Павло Кириленко отримав нову підозру, тепер — за недекларування майна. Разом із ним підозру в пособництві незаконному збагаченню також оголосили дружині посадовця Аллі Кириленко. Жінці визначили заставу у 9 мільйонів гривень, але ВАКС зменшив її до 242 тисяч гривень.

У липні того ж року досудове розслідування щодо другої підозри Кириленку завершили. Слідчі стверджували, що посадовець не задекларував 20 об’єктів нерухомості, а також автомобіль. Наступного місяця прокурорка у справі клопотала про відсторонення Кириленка з посади голови Антимонопольного комітету, але суд їй відмовив.

Пізніше постанову з подібною пропозицією зареєстрували також у Верховній Раді. Утім, Кириленко досі продовжує виконувати свої обовʼязки.

Раніше ми писали, що в червні 2026 року Павло Кириленко просив дозволу виїхати у службове відрядження, але ВАКС відхилив це прохання.