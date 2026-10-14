ЗСУ знову вдарили по місцю запуску російських БпЛА в окупованому Донецьку

Українські військові готуються до запуску дрона. Ілюстративне фото: CNN

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Українські військові вчергове атакували військові обʼєкти країни-агресорки на тимчасово окупованій частині Донецької області. Під удари потрапили цілі в районах Попової Балки та Гірника, а ще місце запуску російських БпЛА в Донецьку.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За їхніми даними, 13 та в ніч на 14 жовтня підрозділи Сил оборони уразили низку військових цілей російської армії. Ці удари були, зокрема на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Так, у районі Донецька захисники вчергове вдарили по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА загарбників. Про атаки на подібні обʼєкти звітували й на початку жовтня, а також щонайменше 27, 28 та 24 вересня. Оборонці зазначали, що ці ураження — один із пріоритетних напрямів бойової роботи ЗСУ.

Разом із тим українські бійці уразили склади матеріально-технічних засобів російських підрозділів в районах Попової Балки та Гірника. Остаточні наслідки цих ударів, ймовірно, уточнюють.

“Робота по ключових військових цілях російського агресора триває”, — підсумували у відомстві.

Нагадаємо, українські військові підтверджують обмеження роботи терміналів Starlink — зв’язок для дронів зникає на 10-20 секунд. Проблеми з роботою терміналів можуть вплинути на операції середньої дальності по всій лінії фронту.