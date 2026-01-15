Засідання Бахмутської міської ради до відкритого вторгнення Росії. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Навіть попри повномасштабне вторгнення в Україні все частіше обговорюють проведення виборів. Ми проаналізували Виборчий кодекс, і розповідаємо, хто і як може стати кандидатом у депутати місцевої ради й чи можливо це під час війни.

Скільки депутатів може бути в місцевій раді?

Згідно з Виборчим кодексом, який востаннє оновлювали 2023 року, у місцевій раді може бути від 22 до 120 депутатів. Їхня кількість залежить від кількості виборців:

до 10 тисяч виборців — 22 депутати;

від 10 до 30 тисяч виборців — 26 депутатів;

від 30 до 50 тисяч виборців — 34 депутати;

від 50 до 100 тисяч виборців — 38 депутатів;

від 100 до 250 тисяч виборців — 42 депутати;

від 250 до 500 тисяч виборців — 54 депутати;

від 500 до 1 млн виборців — 64 депутати;

від 1 млн до 2 млн виборців — 84 депутати;

понад 2 млн виборців — 120 депутатів.

Крім загальної кількості депутатів, Виборчий кодекс також визначає кількість представників різної статі. З 2020 року в Україні діє гендерна квота: як у єдиному, так і в територіальному виборчих списках у кожній п’ятірці від певної партії має бути не менше двох чоловіків і двох жінок. А якщо кількість кандидатів у виборчому списку не ділиться на п’ять, в останній четвірці кандидати кожної статі мають чергуватися.

Хто може стати депутатом?

Депутатом місцевої ради загалом може стати будь-який громадянин України, якому на день проведення виборів виповнилося 18 років. Утім, є винятки. Так, депутатом не можуть обрати людину, яка:

визнана судом недієздатною;

має непогашену або незняту судимість за тяжкий або особливо тяжкий злочин, кримінальне правопорушення проти виборчих прав, а також щодо корупції та колабораційної діяльності.

Стати кандидатом на виборах можна в різний спосіб залежно від громади, у чию раду балотується кандидат. Так, у громадах з населенням меншим за 10 тисяч людей він може піти самовисуванцем. Це означає, що кандидат балотується самостійно без підтримки від будь-якої політичної сили. Якщо ж людей у громаді більше, кандидата має висунути партія за списками. У такому разі він матиме її підтримку, проте не буде настільки незалежним.

Утім, стати кандидатом в депутати і від партії, і шляхом самовисування наразі можна лише після скасування воєнного стану, адже відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану” проводити вибори до органів місцевого самоврядування до його скасування заборонено.

Скільки коштує стати кандидатом у депутати?

Аби кандидат міг взяти участь у місцевих виборах, за нього мають сплатити грошову заставу. Її вносять місцеві організації політичних партій або самі кандидати, якщо вони балотуються як самовисуванці. Це потрібно робити вже після початку виборчого процесу, але перед тим, як кандидат подасть свої документи.

Згідно з чинною редакцією Виборчого кодексу, грошова застава формується залежно від кількості виборців. Якщо їх менше ніж 10 тисяч, вона складає 20% мінімальної заробітної плати в місячному розмірі, встановленому на початок виборчого процесу. Якщо ж кількість жителів громади становить понад 10 тисяч, застава буде більшою й дорівнюватиме чотирьом мінімальним зарплатам на 90 тисяч виборців.

Тобто якщо мінімальна зарплата становить, наприклад, 9 тисяч гривень, за те, щоб балотуватися до місцевої ради міста зі 180 тисячами виборців, партія має заплатити за свого кандидата 72 тисячі гривень.

Грошову заставу можуть повернути:

— якщо виборча комісія відмовила в реєстрації всім кандидатам від партії;

— якщо виборча комісія відмовила в реєстрації кандидату-самовисуванцю;

— якщо кандидат виграє на виборах.

Куди і які документи потрібно подати кандидатам?

Пакет документів для реєстрації в депутати потрібно подавати в територіальну виборчу комісію (ТВК). Зазвичай це роблять особисто, проте центральна виборча комісія (ЦВК) також може встановити порядок дистанційного подання.

Що потрібно, щоб подати заяву кандидату в депутати, який іде самовисуванцем?

документ про внесення грошової застави;

автобіографія кандидата: ПІБ станом на дату написання автобіографії й інформація про їхню зміну протягом останніх п’яти років до дня висування кандидатом, дата народження, відомості про громадянство, освіту, історію працевлаштування, посаду, місце роботи, партійність, місце проживання, контактний телефон, наявність чи відсутність судимості;

по одній фотографії розміром 4х6 см на паперових носіях та в електронному вигляді;

копії перших двох сторінок паспорта у вигляді книжки або копії лицьового та зворотного боків паспорта у вигляді картки.

заява кандидата в депутати про самовисування, згоду балотуватись на виборах та на оприлюднення персональних даних.

Якщо кандидат подає документи особисто, для їхньої реєстрації йому треба буде показати паспорт або інший документ, що посвідчує особу й громадянство. Якщо ж він робить це в електронному форматі, йому треба буде накласти на документи кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Що потрібно, щоб подати заяву на участь у виборах депутатів, якщо кандидат йде за списками?

заява про реєстрацію кандидатів у депутати, яку має підписати керівник місцевої організації партії;

рішення зборів місцевої організації партії про висування кандидатів із їхнім затвердженим переліком;

заяви кандидатів у депутати про згоду балотуватись на виборах та згоду на оприлюднення даних про них;

документ про внесення застави за кандидатів;

автобіографія кандидатів: ПІБ станом на дату написання автобіографії й інформація про їхню зміну протягом останніх п’яти років до дня висування кандидатом, дата народження, відомості про громадянство, освіту, посаду, місце роботи, партійність, місце проживання, контактний телефон, наявність чи відсутність судимості;

по одній фотографії кандидата розміром 4х6 см на паперових носіях та в електронному вигляді;

копії перших двох сторінок паспорта у вигляді книжки або копії лицьового та зворотного боків паспорта у вигляді картки.

Щоб зареєструвати кандидатів у депутати в багатомандатних округах, документи до ТВК має віднести представник організації партії, уповноважений на це довіреністю від партії. У разі дистанційної реєстрації ці документи надають у вигляді копій, на які наклали КЕП керівника організації партії та/або відповідного кандидата в депутати.

Через що ТВК може відмовити в реєстрації кандидату?

Коли кандидат у депутати принесе пакет документів, територіальна виборча комісія має за 5 днів вирішити, чи буде вона реєструвати кандидата. Відмовити у реєстрації ТВК може лише за кількох обставин:

партія порушила порядок висування кандидата;

у партійному списку більше кандидатів, ніж має бути;

у передвиборчій програмі партії є положення проти незалежності й конституційного ладу України, заклики до розпалювання расової ворожнечі тощо;

кандидат не приніс усі документи;

кандидат змінив громадянство та/або виїхав на постійне проживання за межі України;

суд визнав кандидата недієздатним;

кандидат має непогашену або незняту судимість, яка не дає йому право бути депутатом місцевої ради.

Однак у будь-якому разі ТВК має надіслати представнику організації партії або кандидату-самовисуванцю рішення про відмову й вказати в ньому вичерпні підстави для відмови.

