Окупанти заборонили пасажирські перевезення на відтинку Донецьк — Ясинувата — Горлівка: що відомо

Дорога Горлівка — Ясинувата — Донецьк на мапі. Фото: з російських джерел

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24 червня фейкова влада так званої “ДНР” заборонила перевезення на ще одному відтинку траси P-150 — з Донецька до Горлівки через Ясинувату. Нові обмеження пояснюють “заходам безпеки”.

Про це пишуть пропагандистські медіа з посиланням на “голову міського округу Горлівка” Івана Приходька.

За його словами, тимчасові обмеження стосуватимуться всіх видів автомобільного транспорту на ділянці так званої “федеральної траси” P-150 Донецьк — Ясинувата — Горлівка. Там не можна організовувати ні пасажирські, ні багажні перевезення.

Заборона діятиме безстроково — до окремого розпорядження фейкового “Штабу оборони “ДНР”.

Причину обмежень не уточнюють, однак пропагандисти зазначають, що ситуація в Горлівці залишається складною через постійні атаки українських безпілотників. 4 червня стало відомо, що оператори безпілотних систем взяли під “вогневий контроль” тимчасово окуповане місто. Бійці заявили, що завдають ударів по техніці, яка заїздить до міста — за 35-40 кілометрів від позицій ЗСУ.

Що відомо про “вогневий контроль” ЗСУ на ТОТ Донеччини

26 травня стало відомо, що українські військові змогли дронами заблокувати трасу Р-280 Маріуполь-Мелітополь-Сімферополь — її створили на базі українських доріг на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей. Автошлях з’єднує Ростов-на-Дону з анексованим Кримом і дозволяє постачати російські війська на півдні України в обхід Кримського мосту.

Окупанти планували добудувати трасу до 2028 року. Зокрема, в об’їзд Маріуполя зводять ділянку завдовжки 31,2 км із чотирма смугами руху, 12 шляхопроводами, трьома мостами та шістьма транспортними розв’язками. Траса стане частиною так званого «Азовського кільця» — сухопутного коридору навколо Азовського моря.

Раніше — 22 травня — підконтрольна Росії “адміністрація” окупованої частини Херсонської області запровадила обмеження на рух вантажного автотранспорту трасою Р-280 “Новоросія” до Джанкою.

Жителі тимчасово окупованого міста також повідомляли про проблеми з проїздом у Маріупольському районі в бік захопленого Бердянська. Зокрема, пишуть про тимчасове закриття траси, починаючи з Мангуша.

29 травня бійці безпілотних систем ЗСУ заявили, що взяли під “вогневий контроль” усі в’їзди до окупованого Дебальцевого. Військові показали, як знищують щонайменше чотири вантажні машини окупантів, а потім завдають ударів по окупантах, які приїжджають на місце удару.

Також через удари українських дронів окупанти втратили можливість використовувати порт Маріуполя. Оборонцям вдалося знеструмити цей обʼєкт та ускладнити логістику до нього.

Нагадаємо, ватажок так званої “ДНР” Пушилін заявив, що на території фейкової республіки посилюють захист доріг від атак українських дронів. Окупанти нібито збільшують кількість мобільних вогневих груп та формують окремий спецпідрозділ.