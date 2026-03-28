Переведення годинників 2026: коли та куди переводять стрілки.

В ніч проти 29 березня 2026 року українці переводитимуть стрілки на годину вперед. Чому в Україні досі не відмовились від переходу на зимовий та літній час та як підготувати свій організм до переходу — розповідаємо у матеріалі.

Що дає переведення годинника?

Переводити годинники в Україні почали у квітні 1981 року, а через 15 років Кабмін розписав цю процедуру у постанові №509.

У 2026 році для переходу на літній час в ніч з 28 березня проти 29 березня о 03:00 годині стрілки годинника треба перевести на одну годину вперед.

При переводі годинників на літній час перша доба стає коротшою на годину. Так на вулиці почне темніти на годину пізніше, що дозволить довше не вмикати електричне освітлення. Втім, в частині регіонів України тривають екстрені відключення електрики після обстрілів росіянами енергетичної інфраструктури.

У сучасних гаджетах перехід на літній та зимовий час відбувається автоматично. Але краще це перевірити, а також перевести вручну механічні, акумуляторні годинники та інші прилади, на яких немає налаштування автоматично переводити годинник.

Як підготувати свій організм?

В цей день не забувайте стежити за своїм організмом, бо переведення годинника може вплинути на ваше самопочуття.

“У людини є біологічний годинник, який іде разом зі звичайним. А коли стрілки годинника не на той час у нас направлені, то біоритм починає “стрибати”. І тут у людини може бути безсоння чи навпаки — людина буде ходити дуже сонна. Починаються захворювання серцево-судинної системи, ендокринної системи, можуть бути зсуви у захворюваннях”, — пояснювала викладачка Бахмутського фахового медичного коледжу Юлія Бичкова у коментарі Вільному радіо.

Лікарі радять дотримуватися таких рекомендацій:

Вранці неділі одразу впустіть світло в кімнату — це допоможе бути активнішим протягом дня;

Відмовтесь від кави, міцного чаю та алкогольних напоїв;

Ввечері 26 березня за 3-5 годин до сну повечеряйте нежирними продуктами, які організм зможе легко перетравити;

Вимкніть усі комп’ютери, смартфони та інші гаджети за годину до сну;

Підтримуйте у вашій оселі прохолодну температуру, тишу та напівтемряву. Це допоможе спати здоровим сном.

Який час “правильний” для України?

Між заходом та сходом України є 1316 км різниці. Саме тому країна і потребує “часового” компромісу, переводячи годинник.

Адже, якщо в Україні назавжди залишити зимовий час, то влітку в Харкові сонце сходитиме о 03:25, а темніти почне вже о 19:47. Через це робоча зміна в багатьох закінчуватиметься вже затемно, і ввечері доведеться витрачати більше електроенергії. Також через короткий світловий день погіршиться здоров’я людей та їхній психологічний стан, збільшиться ризик аварій.

А якщо залишити літній час по всій Україні, то в Ужгороді взимку світатиме аж о 09:20. Це важко будуть переносити як школярі, так і дорослі. А заходитиме сонце о 17:38.

Коли зупинять переводити час в Україні?

Навесні 2021 року в Україні хотіли скасувати перехід на літній час. Однак Верховна Рада у другому читанні не змогла ухвалити проєкт закону, який би це дозволив. Документ відправили на доопрацювання. Але відтоді до цього питання парламентарі не поверталися.

Цікаві факти про переведення годинника

Американець Пітер Сіріолі народився о 01:32 ночі 2 листопада 2007 року. Але через переведення годинника хлопець вважається на 26 хвилин молодшим за свою сестру Елісон, яка з’явилася на світ на 34 хвилини пізніше.

У вересні 1999 року, коли Ізраїль перейшов на зимовий час, група терористів підготувала бомби з годинниковим механізмом і передала їх ізраїльським арабам. Однак бомби встановили на палестинський час, де годинник не перевели. Тому боєприпаси здетонували за годину до запланованого часу і вбили трьох терористів замість пасажирів автобусу, як планувалося.

Між окремими країнами-членами ЄС теж немає єдності щодо переводу годинників. А все через те, що на території європейських країн проходить три часові пояси. Тож деякі країни готові відмовитись від переходу на зимовий та літній час, а такі країни, як Португалія, Кіпр і Греція проти такої відмови.