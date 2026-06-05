Школа в Сіверську, 2019 рік. Архівне фото: Вільне Радіо

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З 31 серпня 2026 року у Сіверській громаді припинить роботу філія опорної школи. Дітей переведуть до основного закладу освіти, а педагогам обіцяють знайти навантаження відповідно до потреб школи.

Інформацію про призупинення роботи філії журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Сіверської міської військової адміністрації. Щоб з’ясувати причини такого рішення, ми також звернулися до Управління освіти Сіверської міської ради.

Йдеться про Сіверську філію І–ІІ ступенів комунального опорного закладу освіти “Сіверський заклад загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів”.

У документі зазначили, що філія не працюватиме протягом дії воєнного стану. Саме розпорядження підписали та опублікували 1 червня 2026 року, однак фактично воно почне діяти з нового навчального року.

Чому вирішили призупинити роботу філії

Начальниця Управління освіти Сіверської міської ради Марина Хорсун розповіла журналістам Вільного Радіо, що рішення пов’язане зі зменшенням кількості учнів.

Наразі в опорному закладі та його філії навчається 291 дитина. Водночас в управлінні освіти прогнозують, що протягом літа кількість учнів може скоротитися на понад пів сотні.

“Спостерігається стійка тенденція до зменшення учнівського контингенту. Ми провели аналіз, анкетування батьків здобувачів освіти і прогнозується скорочення кількості учнів ще на 52 дитини за період літа. Звичайно, що така ситуація призведе до зниження наповнюваності класів”, — пояснила Марина Хорсун.

За її словами, менша кількість дітей впливатиме і на обсяг освітньої субвенції, яку отримує громада.

Що буде з учнями

В Управлінні освіти наголосили, що філія є структурним підрозділом опорної школи, тому фактично всі діти вже є учнями одного закладу освіти.

“Коли діяльність філії буде призупинена, дітки продовжать навчання вже безпосередньо в опорній школі. Тобто їм нічого не треба робити і оформлювати для переведення”, — пояснила посадовиця.

Чи втратять роботу вчителі

За словами Марини Хорсун, звільняти педагогів через призупинення роботи філії не планують. Зараз у закладі працюють 34 вчителі, з яких 28 є основними працівниками та ще шестеро — сумісниками. Безпосередньо у філії працюють 12 основних педагогів.

Усім їм планують запропонувати навчальне навантаження в опорній школі.

“Усім 12 буде запропоновано навантаження, тобто звільнень не буде, не планується, якщо вчителі самі того не захочуть”, — сказала начальниця управління освіти.

Як це пов’язано з освітньою реформою

У Сіверській громаді кажуть, що нинішні зміни також пов’язані з реформою старшої школи, яка має запрацювати з 1 вересня 2027 року. Відповідно до вимог реформи, ліцеї повинні мати достатню кількість учнів старших класів. За словами Марини Хорсун, Сіверська громада не зможе виконати ці умови через малу кількість дітей.

“Є певні вимоги, що має бути щонайменше 60 учнів у 10 класах. На жаль, у нас такої кількості немає. І не лише у нас — у багатьох невеликих громадах така сама ситуація”, — зазначила посадовиця.

Через це нинішній опорний заклад також очікує зміна статусу. У громаді планують розпочати процедуру його перепрофілювання у гімназію. За словами Марини Хорсун, відповідні громадські обговорення мають провести до 1 вересня 2027 року.

Подібні зміни нині готують і в інших громадах Донеччини. Зокрема, ми писали, що в Маріупольській громаді планують реформувати мережу закладів освіти у 2027–2028 роках. Там передбачають, що гімназії не матимуть 10–11 класів, а для вступу до академічних ліцеїв учням доведеться проходити конкурсний відбір.

Водночас окремі заклади області вже готуються до нової моделі старшої школи. Так, два ліцеї з Краматорська та Покровська увійшли до всеукраїнського проєкту з пілотування реформи профільної середньої освіти, яка має повноцінно запрацювати з вересня 2027 року.

Реформа передбачає, що після 9 класу учні зможуть обирати між академічним та професійним напрямами навчання. Водночас для створення ліцеїв держава встановила вимоги щодо кількості учнів старших класів, через що невеликі громади змушені переглядати структуру своїх закладів освіти.

Скорочення закладів освіти та педагогічних кадрів: яка ситуація в освітній галузі Донецької області

Як розповідав журналістам Вільного Радіо в інтервʼю новий очільник департаменту освіти і науки Донецької ОДА Ігор Гаєвий, до початку повномасштабної війни в області було 1 106 закладів освіти. В них загалом навчалися 266 тисяч вихованців, учнів та студентів.

“На сьогодні функціонують 383 заклади освіти, у яких навчаються більш ніж 102 тисячі здобувачів. Тобто ви бачите, що кількість закладів скоротилася майже втричі. Але інше питання, як вони працюють і що зараз відбувається. Станом на сьогодні 45 громад із 46 мають заклади освіти. На жаль, Мирненській громаді не вдалося поновити діяльність жодного”, — розповів Гаєвий.

У розмові він також згадував про скорочення педагогічних кадрів. На 24 лютого 2022 року в Донецькій області було понад 14 тисяч педпрацівників, а станом на лютий 2026 року працювали 6,3 тисячі. У простої залишаються близько 900 педагогів.

Для довідки: Освітня галузь Донеччини є однією з тих, де за останній рік відбулося найбільше скорочення працівників. За даними звіту Головного управління статистики у Донецькій області, станом на березень 2026 року в освіті регіону працювали 6 020 людей. Жоден із закладів на території області не функціонує офлайн, але вони продовжують працювати дистанційно або в інших регіонах.

Водночас, в Україні, за словами міністра освіти і науки, не вистачає близько 1,7 тисячі вчителів. Найчастіше школи шукають вчителів природничих дисциплін, математики, інформатики, англійської мови, а також української мови та літератури.

Тим часом, у Званівській громаді теж хочуть закрити Переїзнянську школу та збирають думки місцевих. Громадські обговорення триватимуть до травня 2027 року.