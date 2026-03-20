Українські військові в екзоскелетах. Скриншот із відео 7 корпусу ДШВ

Підрозділи 7 корпусу ДШВ отримали тестові зразки екзоскелетів та вже почали випробовувати нове спорядження. Екзоскелети дозволяють військовим зменшувати фізичне навантаження на ноги та пересуватися швидше, зокрема під час перенесення артилерійських снарядів.

Про це повідомили у пресслужбі 7 корпусу ДШВ.

Це спорядження вже використовують на Покровському напрямку: бійці 147 окремої артилерійської бригади ДШВ ЗСУ носять екзоскелети під час роботи з боєприпасами. За технічними характеристиками, ці пристрої знижують фізичне навантаження до 30%, підтримують швидкість пересування до 20 км/год мають запас ходу 17 кілометрів.

Один екзоскелет важить два кілограми, закріплюється на стегнах і гомілках. Зроблений пристрій із алюмінієвого сплаву, керується через мобільний застосунок, має різні режими роботи та використовує технології штучного інтелекту для покращення ефективності.

За словами начальника управління ракетних військ та артилерії — заступника командира 7 корпусу ДШВ полковника Віталія Сердюка, артилеристи щодня переносять від 15 до 30 снарядів масою по 50 кг кожен, тому екзоскелети дозволяють їм працювати швидше і довше.

“За результатами випробування, вони [військові в екзоскелетах] менше втомлюються, швидше працюють і довше зберігають боєздатність”, — зазначив військовий.

7 корпус ДШВ першим у Силах оборони України почав тестувати екзоскелети, уточнили у корпусі.

Що відомо про ситуацію на Покровському напрямку на весну 2026 року

Українські військові утримують позиції у селищі Гришиному на північ від Покровська. Бої там на 5 березня точилися у східній частині населеного пункту, ціллю загарбників було просування до його центру.

На Покровському напрямку армія РФ дедалі частіше застосовує безпілотники та намагається розширити так звану кілзону — територію, яку дрони контролюють з обох боків. Водночас українські військові кажуть, що російській піхоті поки не вдається закріпитися поза міською забудовою.

Попри активні бойові дії на території Гришиного, у селищі досі залишаються деякі місцеві мешканці. Журналісти Вільного Радіо вже показували кадри з населеного пункту, де серед вщент зруйнованих будинків пересуваються цивільні.

Станом на середину березня 2026 року військові ЗСУ продовжують стверджувати, що окупаційні війська не контролюють увесь Покровськ та Мирноград. Боротьба за північні околиці триває. Тому окупанти нарощують удари та залучили резерви, щоб захопити село Удачне.

Втім, 18 березня росіяни опублікували відео, на якому ватажок так званої “ДНР” Пушилін разом з військовими розгулює вулицями розбитого Мирнограда. У місті нібито залишаються 1,6 тисячі цивільних. Вони живуть серед руїн будівель, комунікацій там немає. Українська влада не визнає окупації населеного пункту, бої тривають його на околицях.

Також 18 березня українські військові зупинили спробу російських загарбників прорватися до Гришиного за допомогою 13 одиниць мототехніки. Таких штурмів у районі селища не фіксували з грудня минулого року. Окрім цього, Силам оборони вдалося відбити атаку бронетехніки на іншому боці Покровського напрямку — у районі Мирнограда.