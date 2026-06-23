Українські військові атакували полігон БпЛА окупантів в окупованому Дебальцевому

Удар по навчальному полігоні армії РФ в Дебальцевому. Фото: з відео "Мадяра"

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Вночі 23 червня українські військові атакували навчальний полігон для російських дронарів в тимчасово окупованому Дебальцевому. Ще декілька уражень оборонці завдали й в інших загарбаних населених пунктах регіону.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді на позивний Мадяр.

За його словами, перший удар на тимчасово окупованій частині Донецької області припав на навчальний полігон БпЛА 4 окремої мотострілецької бригади армії Росії в Дебальцевому. На відео — робота пілотів 2 бригади СБС “К-2”.

Також українські військові уразили цистерну із паливом в окупованій Горлівці — це результати роботи 20 окремої бригади Сил безпілотних систем “К-2”. Решту атак бійці завдали по логістичному транспорту росіян.

Що відомо про “вогневий контроль” ЗСУ на ТОТ Донеччини

26 травня стало відомо, що українські військові змогли дронами заблокувати трасу Р-280 Маріуполь-Мелітополь-Сімферополь — її створили на базі українських доріг на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей. Автошлях з’єднує Ростов-на-Дону з анексованим Кримом і дозволяє постачати російські війська на півдні України в обхід Кримського мосту.

Окупанти планували добудувати трасу до 2028 року. Зокрема, в об’їзд Маріуполя зводять ділянку завдовжки 31,2 км із чотирма смугами руху, 12 шляхопроводами, трьома мостами та шістьма транспортними розв’язками. Траса стане частиною так званого «Азовського кільця» — сухопутного коридору навколо Азовського моря.

Раніше — 22 травня — підконтрольна Росії “адміністрація” окупованої частини Херсонської області запровадила обмеження на рух вантажного автотранспорту трасою Р-280 “Новоросія” до Джанкою.

Жителі тимчасово окупованого міста також повідомляли про проблеми з проїздом у Маріупольському районі в бік захопленого Бердянська. Зокрема, пишуть про тимчасове закриття траси, починаючи з Мангуша.

29 травня бійці безпілотних систем ЗСУ заявили, що взяли під “вогневий контроль” усі в’їзди до окупованого Дебальцевого. Військові показали, як знищують щонайменше чотири вантажні машини окупантів, а потім завдають ударів по окупантах, які приїжджають на місце удару.

4 червня стало відомо, що оператори безпілотних систем взяли під “вогневий контроль” тимчасово окуповану Горлівку. Бійці заявили, що завдають ударів по техніці, яка заїздить до міста — за 35-40 кілометрів від позицій ЗСУ.

Також через удари українських дронів окупанти втратили можливість використовувати порт Маріуполя. Оборонцям вдалося знеструмити цей обʼєкт та ускладнити логістику до нього.

Нагадаємо, ватажок так званої “ДНР” Пушилін заявив, що на території фейкової республіки посилюють захист доріг від атак українських дронів. Окупанти нібито збільшують кількість мобільних вогневих груп та формують окремий спецпідрозділ.