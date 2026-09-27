Житловий квартал для бахмутян у Гощі приєднають до електромереж за 7,4 млн грн

Українські електромережі. Ілюстративне фото: Getty Images

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Для майбутнього житлового кварталу бахмутян у Гощі на Рівненщині замовили нестандартне приєднання до електромереж. За послугу заплатять близько 7,4 мільйона гривень із місцевого бюджету. Договір уклали напряму з Рівнеобленерго, без проведення конкурентних торгів.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із закупівлі, оприлюдненої на сайті Prozorro.

Замовником виступає комунальне підприємство “Бахмутська житлова управляюча компанія”. Воно уклало договір із ПрАТ “Рівнеобленерго” на послугу з нестандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу в селищі Гоща.

Вартість договору становить 7,4 гривні з ПДВ. У джерелах фінансування закупівлі вказаний місцевий бюджет. Надати послугу мають до 31 грудня 2026 року.

Закупівлю провели без використання електронної системи, тобто відкритих конкурентних торгів для вибору виконавця не було.

У своєму обґрунтуванні КП “Бахмутська житлова управляюча компанія” пояснює це відсутністю конкуренції з технічних причин. За твердженням замовника, надати необхідну послугу може лише ПрАТ “Рівнеобленерго”. На підтвердження цього комунальне підприємство посилається на зведений перелік суб’єктів природних монополій, до якого входить ця компанія.

Також в обґрунтуванні зазначили, що обсяг закупівлі визначили на підставі договору від 18 серпня 2026 року та з урахуванням потреб замовника до кінця року. Потреба у закупівлі, за даними комунального підприємства, передбачена планом використання бюджетних коштів на 2026 рік.

У документах, які оприлюднили разом із закупівлею, немає детального переліку технічних робіт, які мають виконати за ці гроші. Зокрема, там не уточнюють потужність майбутнього приєднання, протяжність мереж чи необхідність будівництва окремої трансформаторної підстанції.

Що відомо про майбутній квартал у Гощі

Житло для бахмутян планують збудувати у селищі Гоща Рівненської області. Проєкт “Відродження” розробляють після того, як реалізувати подібну ініціативу на Київщині не вдалося.

Спочатку планували звести близько 700 квартир для майже трьох тисяч переселенців. Наприкінці лютого 2026 року проєктну документацію не погодила державна експертиза — виявилося, що ініціатори проєкту не провели оцінку впливу на довкілля. Проєкт через це не зупиняли, однак довелося оголосити тендер на доопрацювання документації.

Після перегляду проєкт тепер передбачає 570 квартир для близько 1200 людей, а орієнтовна вартість разом із підготовкою та будівництвом перевищує 1,7 мільярда гривень.

На розробку проєктно-кошторисної документації Бахмутська громада вже виділила понад 62 мільйона гривень. Ще 158 мільйонів гривень передбачили на початок будівництва. На те, щоб підготувати майданчик майбутнього житлового кварталу заклали понад 37 млн грн. Замовлення отримав підрядник з Дніпра. Для реалізації всього проєкту громада також шукає міжнародних партнерів і донорів.

На реалізацію житлових проєктів для переселенців у бюджеті Бахмутської громади на 2026 рік передбачили майже 704 мільйона гривень, а загалом до 2028 року на них планують витратити близько 1,8 мільярда гривень.

Нагадаємо, що Шахівська громада планує збудувати на Черкащині житловий квартал для 1200 переселенців. На це потрібно майже 2 мільярди гривень.