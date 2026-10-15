Сили оборони уразили місце зберігання та запуску російських БпЛА в районі Донецька

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Українські військові вчергове атакували місце зберігання та запуску російських БпЛА в районі окупованого Донецька. Завдані збитки уточнюють.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
За їхніми даними, 14 та в ніч на 15 жовтня підрозділи Сил оборони уразили низку військових цілей російської армії. Один з ударів був, зокрема на тимчасово окупованій частині Донецької області.
Так, у районі Донецька захисники вчергове вдарили по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА загарбників. Про атаки на подібні обʼєкти звітували напередодні, на початку жовтня, а також щонайменше 27, 28 та 24 вересня. Оборонці зазначали, що ці ураження — один із пріоритетних напрямів бойової роботи ЗСУ.
Нагадаємо, у Міністерстві оборони України заявили, що станом на зараз робота так званого Starshield — “військового пакету” Starlink — у русі відновилася. Однак причини обмежень, про які напередодні повідомляли військові продовжують зʼясовувати.