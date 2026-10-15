 Сили оборони уразили місце зберігання та запуску російських БпЛА в районі Донецька
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Сили оборони уразили місце зберігання та запуску російських БпЛА в районі Донецька

Богдан Комаровський
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Українські військові вчергове атакували місце зберігання та запуску російських БпЛА в районі окупованого Донецька. Завдані збитки уточнюють. 

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За їхніми даними, 14 та в ніч на 15 жовтня підрозділи Сил оборони уразили низку військових цілей російської армії. Один з ударів був, зокрема на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Так, у районі Донецька захисники вчергове вдарили по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА загарбників. Про атаки на подібні обʼєкти звітували напередодні, на початку жовтня, а також щонайменше 2728 та 24 вересня. Оборонці зазначали, що ці ураження — один із пріоритетних напрямів бойової роботи ЗСУ.

“У місті повідомлялося про вибухи та роботу протиповітряної оборони окупантів. Ступінь завданих збитків уточнюється. Системне ураження місць зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА російських агресорів спрямоване на зменшення їхніх спроможностей завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України”, — кажуть у відомстві.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України заявили, що станом на зараз робота так званого Starshield — “військового пакету” Starlink — у русі відновилася. Однак причини обмежень, про які напередодні повідомляли військові продовжують зʼясовувати.

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