У Краматорську російський дрон влучив по медичному авто

Наслідки удару по авто Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 у Краматорську. Фото: Краматорська міська рада

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Російські військові завдали нового удару по медичній інфраструктурі Донеччини: у Краматорську безпілотник влучив по службовому авто Центру первинної медико-санітарної допомоги №1. Боєприпас БпЛА не здетонував, тому обійшлося без жертв серед цивільних.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

“На фото — слід від удару просто поруч із наліпкою медичного хреста. Символом, який означає порятунок, а удар по медичному транспорту — воєнний злочин… Сам факт цієї атаки промовистий. Оператор російського дрона бачив, у що цілиться. Перед ним був не військовий об’єкт, а медичний автомобіль”, — заявили у Краматорській міській раді.

Для Краматорська це не перший удар по автомобілях, які залучені до системи охорони здоров’я. Лише за жовтень та неповний грудень правоохоронці повідомляли про атаки по каретах швидкої медичної допомоги за підсумками 4 жовтня, 5 жовтня, 17 жовтня, 25 жовтня, 27 жовтня та 4 листопада.

Нагадаємо, у ніч на 16 листопада російські загарбники завдали ударів FPV-дронами по території пожежно-рятувального підрозділу у Краматорську. Серед людей ніхто не постраждав, однак один із безпілотників уразив пожежне авто, яке постраждало раніше.