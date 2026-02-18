Удари по російьких позиціях у Гришиному дронами-бомберами. Скриншот із відео 7 корпусу ДШВ

Сили оборони України знищили приблизно 10 російських солдатів під час зачистки східної частини селища Гришиного. Останні намагалися закріпитися у населеному пункті під покриттям туману.

Про це повідомили у пресслужбі 7 корпусу ДШВ.

Під час операції у Гришиному, яка відбулася напередодні, українські бійці залучили танк Leopard зі складу 155 окремої механізованої бригади, бойова машина била по позиціях росіян. Також по укриттях загарбників цілили підрозділи 147 окремої артилерійської бригади, вони підняли дрони-бомбардувальники Nemesis та Heavy Shot.

У 7 корпусі ДШВ, який бере участь в оборонній операції на Покровському напрямку, зазначили, що російські загарбники продовжують свій тиск на Гришине. Селище розташоване на північний захід від Покровська, для просувань росіяни використовують декілька маршрутів. Тактика залишається незмінною — малі штурмові групи.

“Українські військові у смузі оборони 7 корпусу швидкого реагування ДШВ виявляють та знищують ворога під час спроб інфільтрації та закріплення на околицях населеного пункту”, — зазначили військові.

Що відомо про ситуацію в Мирнограді та Покровську на початок 2026 року

2026 рік Покровськ та Мирноград зустріли з вуличними боями, українські військові утримують північні околиці зазначених населених пунктів та намагаються не допустити подальшого просування армії країни-агресорки на північ: у бік Гришиного та Добропілля.

Під час боїв російські військові користуються несприятливими для роботи дронів погодними умовами, аби просуватися перед. У такі періоди кількість атак на напрямку зростає.

Від початку 2026 року російські війська почали нарощувати тиск у Покровській агломерації. Вони намагалися йти обхідними шляхами, оскільки не могли протиснути українську оборону лобовими атаками. Зокрема штурмували Гришине.

Бої також тривають у місті Родинському, яке розташоване на північ від Покровська та належить до його громади. Туди російські солдати також проходили під прикриттям туманів. Російські джерела неодноразово заявляли про повну окупацію населеного пункту, однак українські сили це спростовують.

У першій половині січня українські сили заявили про поступову відмову російських військ від активного застосування бронетехніки на Покровському напрямку. Натомість загарбники почали все частіше надавати перевагу тактиці малих піхотних груп.

У другій половині січня у 68 бригаді заявили, що оборонна операція у Покровську відбувається в умовах практично повного контролю загарбників над логістичними шляхами, а також в умовах регулярних ударів дронами та авіабомбами. Для українських сил у такому контексті стали в пригоді наземні дрони, які можуть доставляти необхідне без ризику військовими.

9 лютого у ДШВ заявили, що сіра зона у районі Покровська та Мирнограда може досягати десятків кілометрів. На цій території, уточнили у 7 корпусі ДШВ, українські пошуково-ударні групи намагаються завадити росіянам інфільтруватися на північ. Єдиної лінії фронту на напрямку, про яку, зокрема, говорять аналітики, не існує.

16 лютого в ОК “Схід” повідомили, що українські військові відбили спробу загарбників прорватися технікою вглиб Мирнограда.