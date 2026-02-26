Український дрон атакує російського військового. Скриншот із відео 7 корпусу ДШВ

Бійці Сил оборони України ліквідували групу російських піхотинців поблизу села Гришиного, розташованого на північний захід від Покровська. Атака тривала у світлу частину доби, загарбники намагалися штурмувати Гришине.

Про це повідомили у пресслужбі 7 корпусу ДШВ.

Так, росіяни йшли в атаку по відкритій місцевості, коли їх виявила аеророзвідка. Українські військові почали відстежувати рух загарбників, після чого у визначений момент пілоти 155-ї окремої механізованої бригади у взаємодії з суміжними підрозділами завдали удару по групі штурмовиків.

“Ворог сподівався на ефект раптовості, але стикнувся зі злагодженою роботою наших воїнів”, — зазначили у 7 корпусі ДШВ.

За даними аналітиків DeepState, на 26 лютого Гришине є частково окупованим населеним пунктом, у проєкті вважають, що росіяни контролюють його найпівденніші околиці. Українські військові водночас утримують північ села, а більша його частина є районом проникнення російських сил (цей термін аналітики використовують замість “сірої зони”).

Що відомо про ситуацію в Мирнограді та Покровську на початок 2026 року

2026 рік Покровськ та Мирноград зустріли з вуличними боями, українські військові утримують північні околиці зазначених населених пунктів та намагаються не допустити подальшого просування армії країни-агресорки на північ: у бік Гришиного та Добропілля.

Під час боїв російські військові користуються несприятливими для роботи дронів погодними умовами, аби просуватися перед. У такі періоди кількість атак на напрямку зростає.

Від початку 2026 року російські війська почали нарощувати тиск у Покровській агломерації. Вони намагалися йти обхідними шляхами, оскільки не могли протиснути українську оборону лобовими атаками. Зокрема штурмували Гришине.

Бої також тривають у місті Родинському, яке розташоване на північ від Покровська та належить до його громади. Туди російські солдати також проходили під прикриттям туманів. Російські джерела неодноразово заявляли про повну окупацію населеного пункту, однак українські сили це спростовують.

У першій половині січня українські сили заявили про поступову відмову російських військ від активного застосування бронетехніки на Покровському напрямку. Натомість загарбники почали все частіше надавати перевагу тактиці малих піхотних груп.

У другій половині січня у 68 бригаді заявили, що оборонна операція у Покровську відбувається в умовах практично повного контролю загарбників над логістичними шляхами, а також в умовах регулярних ударів дронами та авіабомбами. Для українських сил у такому контексті стали в пригоді наземні дрони, які можуть доставляти необхідне без ризику військовими.

9 лютого у ДШВ заявили, що сіра зона у районі Покровська та Мирнограда може досягати десятків кілометрів. На цій території, уточнили у 7 корпусі ДШВ, українські пошуково-ударні групи намагаються завадити росіянам інфільтруватися на північ. Єдиної лінії фронту на напрямку, про яку, зокрема, говорять аналітики, не існує.

Наприкінці лютого офіцер розвідки п’ятого окремого загону Центру спеціального призначення “Омега” Національної гвардії України з позивним “Мамай” заявив, що на Покровському напрямку російське командування свідомо використовує малопідготовлених військових у перших хвилях атак, а вже після них кидає в бій більш досвідчених бійців. Українські військові продовжують оборонну операцію у районі Покровська та зауважують, що інтенсивність штурмів залежить від погодних умов.