Пошкоджена внаслідок обстрілу автівка у Слов’янську. Фото: Вільне Радіо

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Якщо авто пошкоджене обстрілом, важливо одразу правильно зафіксувати збитки та зібрати документи. Поки компенсація за пошкоджений автомобіль під час війни в Україні не передбачена, але ці докази можуть знадобитися для майбутніх виплат або звернення до суду.

Журналісти Вільного Радіо зібрали інформацію про те, які можливості відшкодування існують зараз, що відомо про законопроєкт щодо компенсації та як діяти, аби в майбутньому не втратити право на виплати.

Наразі окремої державної програми відшкодування за авто після обстрілу в Україні немає. Водночас юристи радять не чекати на появу такого механізму, а одразу після обстрілу належно зафіксувати пошкодження, звернутися до поліції та зібрати всі необхідні документи. Надалі вони можуть знадобитися для звернення до страхової компанії, суду, а також у разі запуску державного чи міжнародного механізму компенсації.

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У цьому тексті ви дізнаєтесь:

– чи діє державна компенсація за пошкоджене авто;

– що відомо про законопроєкт щодо компенсації за постраждалу автівку;

– яку компенсацію він пропонує;

– чи допоможе страховка покрити збитки;

– чому закон про компенсацію досі не ухвалили;

– що варто зробити вже зараз, щоб у майбутньому претендувати на компенсацію;

– що робити, якщо автомобіль повністю знищений;

– чи можна вже зараз звернутися до суду.

Чи компенсує держава пошкоджене авто

Станом на липень 2026 року в Україні немає державної програми, яка б дозволяла власникам отримати компенсацію за приватний автомобіль, пошкоджений або знищений внаслідок бойових дій.

Програма “єВідновлення” для авто поки не передбачена — вона поширюється лише на житлову нерухомість.

Втім це не означає, що власнику пошкодженого авто варто чекати на появу нового закону і нічого не робити. Навпаки — саме зараз важливо правильно оформити всі документи та зібрати докази пошкодження. Вони можуть знадобитися після запуску державної програми, під час звернення до страхової компанії, суду або міжнародних механізмів відшкодування.

На цьому наголошує фахівчиня Адвокатського об’єднання “АРДІА” Дар’я Маліннікова.

“Навіть за відсутності чинного механізму компенсації саме належно сформована доказова база може стати вирішальною для реалізації права на відшкодування після ухвалення відповідного закону або в межах майбутніх міжнародних компенсаційних механізмів”, — каже адвокатка.

Що відомо про законопроєкт щодо компенсації за пошкоджені автомобілі

Понад два роки у Верховній Раді розглядають законопроєкт №11147 “Про компенсацію за пошкодження та знищення автомобільних транспортних засобів внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України”. Саме цей законопроєкт має визначити порядок отримання компенсації за знищене авто та виплати за транспортні засоби, які були пошкоджені внаслідок бойових дій.

Документ зареєстрували 3 квітня 2024 року, але пізніше повернули на доопрацювання. Після внесення правок 10 лютого 2026 року законопроєкт включили до порядку денного сесії Верховної Ради, і відтоді він очікує на розгляд.

Документ ще не ухвалили навіть у першому читанні. Через це порядок отримання компенсації, перелік необхідних документів, строки розгляду заяв і механізм виплат поки офіційно не визначені.

Яку компенсацію пропонують запровадити

У нинішній редакції законопроєкту пропонують, щоб:

суму компенсації визначали за ринковою вартістю автомобіля на момент пошкодження або знищення;

оцінку проводив незалежний експерт;

заяву можна було подати через застосунок “Дія”, портал державних послуг або особисто;

документи приймали ЦНАПи, органи соціального захисту та нотаріуси.

Втім це лише положення законопроєкту. Остаточний механізм може змінитися під час його розгляду у Верховній Раді.

Страховка авто і воєнні ризики: чи можна отримати виплати

Поки державної програми компенсації немає, одним із небагатьох механізмів відшкодування залишається страхування. Однак стандартний поліс КАСКО не завжди покриває збитки, завдані бойовими діями. Для цього воєнні ризики мають бути окремо передбачені договором або оформлені як додатковий страховий продукт.

Такі поліси для українців пропонують близько 15 страхових компаній. Як зазначає генеральний директор Асоціації “Страховий бізнес” В’ячеслав Черняховський, умови в більшості компаній суттєво не відрізняються.

Попри постійні обстріли, страхування автомобілів від воєнних ризиків поки що не стало поширеною практикою.

За оцінкою Черняховського, добровільний поліс КАСКО мають лише 3-4% автовласників. А договори, які додатково покривають воєнні ризики, оформлюють ще рідше.

“Можна стверджувати, що наші люди занадто оптимістичні та не хочуть витрачати гроші на страхування”, — каже фахівець.

Те, що страхування воєнних ризиків поки не стало масовим, підтверджує і статистика Національної асоціації страховиків України. Станом на 1 квітня 2026 року компанії уклали 43 416 договорів КАСКО з покриттям воєнних ризиків. При цьому загалом в Україні обліковані приблизно 10 мільйонів легкових автомобілів у повсякденному користуванні.

Водночас умови страхування можуть суттєво відрізнятися залежно від компанії. Договір може передбачати:

обмеження максимальної суми виплати; франшизу — частину збитків, яку власник сплачує самостійно; перелік регіонів, де страховий захист не діє; окремі вимоги до підтвердження причин пошкодження.

У багатьох договорах покриття не поширюється на території активних бойових дій або тимчасово окуповані населені пункти.

Саме тому перед зверненням до страхової компанії варто уважно перечитати договір і перевірити, чи передбачає він компенсацію за воєнні ризики.

Якщо таке покриття є, страховик зазвичай попросить надати документи, які підтверджують пошкодження автомобіля. Це можуть бути матеріали поліції, витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань, фотографії, відеозаписи та висновок незалежного оцінювача.

Чому законопроєкт про компенсацію досі не ухвалили

На думку В’ячеслава Черняховського, головною причиною затримки залишається відсутність визначеного джерела фінансування.

Він пояснює, що до законопроєкту не додали повноцінного фінансово-економічного обґрунтування з необхідними розрахунками, хоча цього вимагають Бюджетний кодекс України та Регламент Верховної Ради. Саме вони мають показати, скільки коштів потрібно для запуску програми й чи реально забезпечити її фінансування.

Як приклад фахівець наводить програму компенсації за пошкоджене житло, яка вже працює. Навіть там розмір виплат обмежений: 36 422 гривні за квадратний метр квартири та 22 197 гривень за квадратний метр приватного будинку.

“Коли не вистачає коштів на компенсацію по житлу, то на компенсацію по авто грошей точно немає”, — зазначає Черняховський.

На його думку, очікувати на швидке ухвалення законопроєкту поки не варто. Реальний механізм компенсації може з’явитися лише після запуску міжнародних механізмів репарацій або виплат коштом російських активів. До того часу власники автомобілів, які не мають страхового покриття воєнних ризиків, фактично залишаються без дієвого механізму відшкодування.

Іншу оцінку ситуації дає адвокатка Дар’я Маліннікова. На її думку, законопроєкт №11147 досі не ухвалили не лише через грошові питання, а й через необхідність доопрацювати механізми оцінки завданих збитків. Для цього, зокрема, потрібно створити відповідні комісії та затвердити процедури розгляду заяв і виплат.

“Усе це вимагає комплексного підходу та додаткових ресурсів”, — зазначає Маліннікова.

Попри це, вона вважає, що підстави очікувати появи такого механізму є.

“Законопроєкт продовжує перебувати на порядку денному, а необхідність запровадження такого механізму визнають як органи державної влади, так і експертне середовище, правники та громадяни, чиї транспортні засоби були пошкоджені внаслідок війни”, — каже фахівчиня.

Водночас, додає адвокатка, говорити про конкретні строки ухвалення документа поки зарано. Це залежатиме від визначення джерел фінансування, підтримки міжнародних партнерів та політичної підтримки законопроєкту у Верховній Раді.

Що варто зробити вже зараз, щоб у майбутньому претендувати на компенсацію

Навіть попри те, що окремий закон про компенсацію за пошкоджені автомобілі ще не ухвалили, власникам не варто відкладати оформлення документів. Важливо знати, як зафіксувати пошкодження авто, аби в майбутньому претендувати на компенсацію.

“Відсутність документів, які підтверджують факт пошкодження транспортного засобу саме внаслідок бойових дій, обстрілів чи інших проявів збройної агресії Російської Федерації, у майбутньому може суттєво ускладнити отримання компенсації”, — наголошує Дарʼя Маліннікова.

Вона радить подбати не лише про підтвердження самого факту пошкодження або знищення автомобіля, а й про докази того, що це сталося саме через бойові дії, терористичний акт чи диверсію, пов’язані зі збройною агресією Росії.

Для цього варто:

зберегти документи, які підтверджують право власності на автомобіль, а також чеки й інші документи, пов’язані з його евакуацією та зберіганням;

звернутися до поліції із заявою про пошкодження або знищення автомобіля, зазначивши дані свідків, якщо вони є. Після цього правоохоронці мають зареєструвати повідомлення про кримінальне правопорушення, внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та видати заявнику витяг з ЄРДР щодо пошкодженого авто;

зробити детальні фотографії та відеозаписи пошкодженого або знищеного автомобіля;

якщо автомобіль загорівся — звернутися до ДСНС і отримати копію акта, який підтверджує, що пожежа виникла внаслідок російської агресії;

замовити незалежну експертну оцінку збитків автомобіля, яка зафіксує характер пошкоджень або знищення автомобіля та визначить розмір завданих збитків.

“Навіть за відсутності чинного механізму компенсації саме належно сформована доказова база може стати вирішальною для реалізації права на відшкодування після ухвалення відповідного закону або в межах майбутніх міжнародних компенсаційних механізмів”, — підсумовує адвокатка.

Що робити, якщо автомобіль повністю знищений

Якщо знищене авто через обстріл більше не підлягає ремонту або його подальша експлуатація неможлива, власник може зняти його з державної реєстрації. Для цього потрібно звернутися до сервісного центру МВС.

Таке рішення може знадобитися не лише для подальшого оформлення страхової виплати, а і як додаткове підтвердження того, що автомобіль втрачений остаточно.

За інформацією Головного сервісного центру МВС, яку журналісти Вільного Радіо отримали у відповідь на інформаційний запит, упродовж 2025 року в Україні через вибракування з державної реєстрації зняли 27 472 транспортні засоби. Із них 1223 належали власникам, зареєстрованим у Донецькій області.

Водночас окремої статистики щодо автомобілів, знищених або пошкоджених саме внаслідок бойових дій, не ведуть. У МВС пояснили, що чинний порядок державної реєстрації транспортних засобів не передбачає фіксації причин вибракування. Тому до загальної статистики входять автомобілі, зняті з обліку з різних причин — після ДТП, через технічну непридатність, зношеність або з інших підстав. Через це наразі неможливо визначити, скільки транспортних засобів власники втратили саме внаслідок російських обстрілів.

Чи можна вже зараз звернутися до суду

Відсутність окремої державної програми компенсації не позбавляє власника автомобіля права звернутися до суду.

Для цього потрібно зібрати якомога більше документів, які підтверджують:

факт пошкодження автомобіля;

причину пошкодження;

розмір завданих збитків.

До такого пакета доказів зазвичай входять документи поліції, витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань, висновок незалежного оцінювача, фотографії, відеозаписи та інші матеріали, які підтверджують обставини події.

У міжнародному праві відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок збройної агресії, покладають на державу-агресора. Саме тому документи, які власник збирає вже зараз, можуть знадобитися не лише під час розгляду справи в українському суді, а й для майбутніх міжнародних механізмів компенсації та репарацій.

Нагадаємо, раніше Вільне Радіо розробило мапу руйнувань знищеного житла в Донецькій області. Станом на кінець червня 2026 року там уже є перевірена інформація про зруйновані будинки на 4 586 вулицях, а також суми компенсацій, які отримали постраждалі.