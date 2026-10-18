ЗСУ вдарили по місцю пуску БпЛА та скупченню російських військ на ТОТ Донеччини

Безпілотник в руках українського військового. Ілюстративне фото: 92 ОШБр

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Українські військові вчергове атакували військові обʼєкти країни-агресорки на тимчасово окупованій частині Донецької області. Під удари потрапили місце пуску безпілотників та скупчення росіян. Де саме — читайте далі.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За їхніми даними, 17 та в ніч на 18 жовтня підрозділи Сил оборони уразили низку військових цілей російської армії. Деякі з ударів фіксували й на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Так, у районі Донецька захисники вчергове вдарили по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА загарбників. Про атаки на подібні обʼєкти звітували декілька днів тому, на початку жовтня, а також щонайменше 27, 28 та 24 вересня. Оборонці зазначали, що ці ураження — один із пріоритетних напрямів бойової роботи ЗСУ.

“Це зменшує спроможності противника атакувати територію України та цивільну інфраструктуру дронами різних модифікацій”, — кажуть у відомстві.

Разом із тим під ураження потрапило зосередження живої сили одного з підрозділів армії Росії в районі Дубового — це Горлівський район окупованої частини регіону.

“Робота по ключових військових цілях російського агресора триває”, — підсумували у Генштабі.