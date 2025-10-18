Кількість атак російської армії на Донеччині протягом тижня зменшилася майже вдвічі. Ілюстративне фото: AP

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У період із 10 по 17 жовтня двічі бійці ЗСУ фіксували зменшення кількості атак окупаційних військ на різних напрямках Донецької області. Спочатку, після півтори сотні атак за 10 жовтня, активність росіян впала від 60 до 90 атак на день, потім зросла до 120–130 штурмів, а 16 жовтня знову знизилася до 83 атак за добу.



Так, за підсумками 17 жовтня 2025 року російські військові 83 рази йшла у штурм на Покровському, Олександрівському, Лиманському, Костянтинівському та Слов’янському напрямках.

Якщо порівняти з показниками, зафіксованими тиждень тому (10 жовтня), кількість атак загарбників зменшилась майже у двічі.

Втім, це не найменша кількість атак, зафіксована українськими захисниками у першій половині жовтня 2025 року. Загалом протягом минулого тижня російські війська йшли у наступ:

Нагадаємо, у період з 1 по 16 жовтня російська армія завдала 121 удар керованими авіабомбами по Покровській агломерації. Орієнтовна кількість бомб, які скинули росіяни за половину місяця, — 428.