Російський наступ на Донеччині суттєво сповільнився — за жовтень окупанти зайняли 98,5 км² території, що вчетверо менше, ніж влітку. Паралельно ЗСУ активізували контратаки й звільнили найбільшу за цей рік площу у регіоні. Розповідаємо, як минув жовтень на фронтах Донеччини.

Другий місяць поспіль наступ російських окупантів територією Донеччини сповільнюється

Як підрахували журналісти Вільного Радіо, окупаційні війська за жовтень захопили 98,5 км² території Донецької області. Це на 4 км² менше, ніж у вересні, та у чотири рази менше, ніж росіяни захопили у серпні.

Водночас успіхами на Донеччині відзначилися й ЗСУ — за жовтень захисникам вдалося звільнити близько 52 км² території, що втричі більше, ніж у вересні (17 км²). Деокуповані ділянки розташовані на Покровському напрямку — там, де росіяни у серпні просунулися до Добропілля.

Тепер із 26,5 тис. км² загальної площі Донеччини в окупації перебувають 20,19 тис. км², або 76,1%. Отже, за жовтень 2025 року окупаційні війська змогли захопити 0,3% від площі області. Для порівняння: влітку цей показник сягав 1,3–1,5% на місяць.

Порівнюючи активність російських військ на Донеччині за різні місяці, можна побачити, що темпи їхніх наступів зараз наближаються до березневих.

У жовтні 2025 року росіяни захопили на Олександрівському (колишньому Новопавлівському) напрямку 22,7 км² території

У жовтні 2025 року ЗСУ перейменували деякі напрямки Донеччини. Так, колишній Новопавлівський напрямок, який раніше називався Времівським, став Олександрівським, за назвою села на південному сході Дніпропетровської області.

Цей напрямок охоплює лінію фронту в районах населених пунктів на межі Донецької та Дніпропетровської областей. У цьому аналізі розглянемо лише ту його частину, яка розташована в Донецькій області.

Після стрімкого просування влітку 2025 року рух російської армії у вересні та жовтні тут або сповільнився, або вже перейшов на територію Дніпропетровської області.

За жовтень 2025 року окупанти захопили на Олександрівському напрямку 22,7 км² території — це більше, ніж у вересні (17 км²), але майже у шість разів менше, ніж у серпні (134 км²).

Найбільшу ділянку росіяни захопили в районі сіл Мирне та Комар, які тепер потрапили в повну окупацію. У вересні тут була “сіра зона” площею близько 14 км², що перебувала в оточенні.

Також окупанти просунулися територією Зеленого Гаю. ЗСУ звітували про деокупацію цього села у серпні 2025 року. Тепер російська армія знову частково тримає його під контролем.

Інші зміни лінії фронту на цьому напрямку в межах Донеччини менш помітні на мапі.

В ЗСУ запевняють, що просування росіян на цьому напрямку дається їм великими втратами. Зокрема, у жовтні загарбники провели тут ротацію своїх підрозділів, адже попередні були майже повністю знищені.

“Ви навіть не уявляєте, це не один, не два, не п’ять — це сотні просто загиблих на тих ділянках. Окупант просто “закидує м’ясом”, як ми це називаємо. Тут змінюється підрозділ противника один за одним. Є один — він просто видихається, не маючи вже людей, приходить інший і теж наступає”, — розповів командир роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової Київської бригади Микола Зінько.

Та, попри втрати росіян на цьому відтинку фронту, ситуація тут залишається важкою. Адже, за повідомленням президента України Володимира Зеленського, станом на жовтень 2025 року загарбники зосередили на Олександрівському напрямку чотири армії.

На Покровському напрямку росіяни захопили 36,5 км² території, а ЗСУ звільнили 52 км²

На Покровському напрямку окупанти захопили 36,5 км² території. Це майже вдвічі більше, ніж у вересні (19 км²), але у понад два рази менше, ніж у серпні (91 км²).

Найбільші ділянки росіянам вдалося зайняти від села Перше Травня (яке тепер майже повністю в окупації) до самого Покровська (10,5 км²), у районі від сіл Новоторецьке та Маяк до села Полтавка (10,4 км²), а також поряд із селом Миролюбівка до села Московське (8,7 км²), що на південний схід від Мирнограда.

Попри те, що в попередні місяці під контроль росіян на Покровському напрямку переходили більші ділянки, у жовтні про це місто заговорили набагато активніше. Це пов’язано з тим, що росіяни змогли увійти на південні околиці Покровська. Так, 29 жовтня вони встановили свій прапор на стелі при в’їзді до міста, але ЗСУ того ж дня знищили прапор. Також, за повідомленням військових, російські ДРГ змогли дійти аж до центра Покровська, але були вбиті українськими десантниками.

Місто штурмують щонайменше 27 тисяч російських солдатів — такі дані озвучили у 7-й десантно-штурмовому корпусі ЗСУ. За словами президента Володимира Зеленського, війська Росії на цьому напрямку кількісно переважають українські сили у вісім разів. У ЗСУ визнавали, що ситуація складна, і росіяни прагнуть оточити Покровськ.

В умовах міських боїв у Покровську залишається 1200 цивільних. У разі окупації їм загрожує розстріл — саме такий наказ віддав своїм підлеглим російський командир, який керує штурмом міста, стверджують у ГУР Міноборони.

Та окупанти штурмують на цьому напрямку не тільки Покровськ. За жовтень тут зафіксували щонайменше дві спроби наступати механізованими колонами на схід Мирнограда, однак підрозділи ЗСУ ці атаки відбили.

Водночас ЗСУ протягом жовтня продовжували контрнаступ і звільнили 52 км² території — це у понад три рази більше, ніж вдалося деокупувати у вересні (15,5 км²). Це навіть перевищує площу, яку окупанти захопили протягом жовтня на цьому напрямку.

Завдяки діям українських захисників вдалося майже повністю ліквідувати виступ, який загрожував Добропіллю. Зокрема, ЗСУ звільнили 21,5 км² у районі села Нове Шахове, 18,6 км² біля села Кучерів Яр та 11,8 км² поряд із селом Затишок (до 2024 року — Суворове).

Втім, окупаційна армія намагалася повернути втрачені позиції. Наприкінці жовтня загарбники пішли у масований механізований штурм, який тривав понад шість годин. Бійцям “Азову” вдалося його відбити.

У вересні 2025 року окупанти захопили на Костянтинівському (колишньому Торецькому) напрямку 19,5 км² території

Ще один напрямок, який перейменували у жовтні, — Торецький, який тепер став Костянтинівським. Російська армія протягом місяця змогла захопити тут 19,5 км² території. Це у понад два рази більше, ніж у вересні (8 км²), але майже вдвічі менше, ніж у серпні (34 км²).

Найбільшу ділянку (9 км²) окупанти захопили на північ від Торецька. Ще 6,2 км² — у районі села Біла Гора, яке тепер перебуває майже під повною окупацією. Загарбники також змогли посунути лінію фронту на захід від Андріївки й окупували тут 4,3 км².

Для просувань окупанти користувалися негодою, зазначали в ЗСУ.

“Вони намагаються використати збільшення дощів. Дощ не постійний, тому противник також продовжує застосування своїх безпілотних систем — “Молнії”, “Ланцети”, “Зали”. Вони працюють постійно”, — говорив командир батальйону 19-го армійського корпусу з позивним “Макс”.

У самому Торецьку лінія фронту ніяк не рухалась.

Тим часом до сусідньої Костянтинівки вже складно заїхати через роботу російських безпілотників та диверсійно-розвідувальних груп.

“Вони перевдягалися у цивільне, і їх ловили по місту. Вони, в принципі, зараз не переміщаються великими групами — один-два. Завдання — пройти якомога далі, у підвалі якомусь засісти. Це не стільки штурм чи захоплення наших позицій, скільки спроба виснажувати нас і ускладнювати логістику”, — казав пресофіцер 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Євген Алхімов.

Втім, тут бувають і масовані механізовані штурми. Про відбиття атаки із застосуванням майже 30 одиниць техніки звітували у 93-й бригаді ЗСУ.

Про території, які вдалося звільнити від окупантів упродовж жовтня, захисники не повідомляли.

На Краматорському (колишньому Часовоярському) відтинку фронту росіяни в жовтні 2025 року не мали успіхів

Другий місяць поспіль на Краматорському напрямку (який раніше називали Часовоярським) не фіксують змін лінії фронту. Останнє просування російської армії тут відбулося в серпні — тоді загарбники захопили на цьому відтинку 16 км².

Ситуацію тут можна описати як затишшя, адже навіть у щоденних звітах Генштабу неодноразово фіксували дні без жодної атаки. Наприклад, так було 16 та 17 жовтня.

Втім, українські захисники зазначали, що ситуація у Часовому Ярі залишається складною. Окупанти зруйнували більшість укриттів, які захисники могли використовувати для оборони, та продовжують завдавати по місту понад 100 ударів на добу.

“Часів Яр зруйнований, особливо центральна частина міста — там подекуди навіть фундаменту не лишилося від тієї забудови, яка колись там була”, — говорив речник ОТУ “Луганськ” Дмитро Запорожець.

ЗСУ на цьому напрямку успіхів не мали.

За жовтень 2025 року окупанти захопили на Слов’янському (колишньому Сіверському) напрямку 4,7 км² території

Сіверський напрямок у жовтні перейменували на Слов’янський. Тут протягом місяця окупаційні війська захопили 4,7 км² території. Це поля на схід від села Виїмка (2,2 км²) та на південь від того ж села (2,5 км²).

На цьому напрямку вдалося сповільнити наступ у сім разів — у вересні окупанти захопили тут 35 км². Порівняно із серпнем сповільнення ще суттєвіше — понад 11 разів (тоді росіяни окупували 54 км²).

Українські захисники відзначають, що цього місяця окупанти намагаються просуватися на Слов’янському напрямку за допомогою масових атак дронами та малих груп піхоти. Внаслідок бойових дій навколо Сіверська збільшилася нейтральна територія.

“Сіра зона — це “кілл-зона”, у яку залітають FPV-дрони. І тому трішки важко вже утримувати позиції. Але, враховуючи всю складність ситуації на нашому напрямку, вона розширилася через те, що проводяться контрнаступальні дії в районі Серебрянки”, — пояснював начальник відділення комунікації 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади Володимир Голягін.

Втім, хоч захисники й стримали більшість російських атак на цьому напрямку, контратаки не призвели до звільнення територій, які відмітили б на мапі активісти аналітичного порталу DeepState.

15,1 км² захопили росіяни у жовтні 2025 року на Лиманському напрямку

Сповільнення наступу росіян помітне й на Лиманському напрямку. Окупаційна армія захопила тут за жовтень 15,1 км² території. Це на 8 км² менше, ніж було у вересні, та у понад чотири рази менше, ніж у серпні.

Більша частина захопленої території (9 км²) — у районах сіл Шандриголове та Середнє. Обидва населені пункти частково окуповані.

Ще 6,1 км² окупанти захопили між селами Ямпіль і Торське.

Щодо останнього, 24 жовтня бійці з полку “Скеля” заявили про звільнення цього села. Однак активісти аналітичного порталу DeepState не зафіксували цих змін на своїй мапі.

У ЗСУ зазначали, що протягом жовтня окупанти на Лиманському напрямку прагнули створити загрозу для Слов’янсько-Краматорської агломерації.

“По всій нашій зоні контролю ситуація є ускладненою для обох боків, тому що великі “кілл-зони”, великі проблеми з логістикою для обох сторін. Дрони вражають на велику дистанцію, ними насичене небо з обох боків. Тож як у росіян є проблеми з постачанням, так і в українців”, — пояснював начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Тим часом окупаційні війська вже атакують дороги, якими ще можна возити гуманітарну допомогу в Лиман.

Нагадаємо, протягом жовтня 2025 року в Донецькій області внаслідок ударів російської армії по населених пунктах регіону загинули 49 людей, ще щонайменше 160 дістали поранень.